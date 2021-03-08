YOZGAT - FETÖ firarisi hükümlü, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
- FETÖ firari hükümlünün evinde yakalanması - Saklandığı gizli bölmeden çıkarılması - Gözaltına alınması - Firarinin cezaevine götürülmesi Yozgat 'ta FETÖ firarisi hükümlü, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandıYOZGAT (AA) - Yozgat 'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır firari olan H.B'nin Akdağmadeni ilçesindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.Eve operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi yatak odasında bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.Örgütün dershanesinin eski yöneticisi olduğu öğrenilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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