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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Teğmen Baki Koçak'ın ailesini ziyaret etti (2)

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Teğmen Baki Koçak'ın ailesini ziyaret etti (2)

- Şehidin evinin görüntüsü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türk bayrağını öperek şehit babasına teslim etmesi - Şehit babası Servet Koçak'a Türk bayrağı ve Kur'an - ı Kerim verilmesi - Şehidin evinin görüntüsüCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Teğmen Baki Koçak'ın ailesini ziyaret ettiYOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütüne karşı yürütülen "Eren - 11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021 - 63" operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Şehit Koçak'ın Yozgat Sarıkaya ilçesi Söylemez Köyü'ndeki baba evine giden Oktay'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.Baki Koçak'ın babası Servet Koçak, taziye ziyareti için Oktay'a teşekkürlerini iletti. Kur'an tilavetinin ardından dua edildi.Baba Koçak, Çanakkale'den vatan için 5 şehit verdiklerini belirterek, "İki evladım daha var onları da seve seve şehit veririm. Vatan için bir ölür bin diriliriz. Vatan için canımız sağ olsun." dedi.
Oktay ise Yozgat 'ın şehitler diyarı olduğunu belirterek, sadece Sarıkaya ilçesinin 37 şehidi olduğunu vurguladı. Vatanın her karış toprağının şehit kanlarıyla sulandığını hatırlatan Oktay, Yozgat toprağının da şehit kanlarıyla sulandığının altını çizdi."Türkiye için can vermemiz gerekiyorsa seve seve veririz" diyen Oktay, Türkiye'yi kimsenin bölemeyeceğini ve terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başsağlığı dileklerini ileten Oktay, aileye sabır diledi.Oktay, ardından Sorgun AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Terörle Mücadele Başsağlığı Şehit Babası Terör Örgütü Taziye Ziyareti 

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