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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çiftçilere desteklerden faydalanma çağrısı

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çiftçilere desteklerden faydalanma çağrısı

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çiftçilere desteklerden faydalanma çağrısı: - "Tüm Türkiye'ye TARSİM'in, kuraklık sigortasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak isterim. Orada yüzde 70'e kadar önümüzdeki yıldan itibaren bunun devlet desteğinin artırılacağını ve hasarın yüzde 70 - 80'e kadar ödeneceğini biliyoruz. Bu ciddi bir fırsat. Tüm çiftçilerimizin bundan faydalanmasını arzu ettiğimi ifade etmek isterim"YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çiftçilere tarım desteklerinin yapıldığını, bu fırsattan tüm çiftçilerin faydalanması gerektiğini söyledi.

Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Yozgat İstişare Toplantısına katıldı.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, Yozgat merkez ve ilçelerinde ihtiyaçlar dahilinde doğrudan görüşmeler yapıldığını ve çözümler için kentte olduklarını aktardı.Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) devreye girmesi ile vatandaşların Sivas ve Yozgat 'a araçları ile gitmeyi bırakacaklarını vurgulayan Oktay, trendeki konforun rahatlığının önemini ifade etti.
Oktay, inşaatı devam eden havalimanında inceleme yaptıklarını, altyapı çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını ve planlandığı gibi inşaatın 2022 yılında bitirileceğini belirtti.
İstihdam ve üretime bütün şehirlerin dahil olması gerektiğini vurgulayan Oktay, bunun için altyapının önemli olduğunu ve gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi.Demir yolu ve kara yolunda da önemli çalışmaların yapıldığını anlatan Oktay, çevre illerdeki bağlantı yollarının daha iyi şartlara getirilmesi konusunda görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.
Oktay son zamanlarda yaşanan kuraklıkla ilgili değerlendirmede de bulunarak şöyle konuştu:" Yozgat aynı zamanda tarım bölgesi. Bu yıl kuraklıktan dolayı bazı sıkıntılar olduğunu, bununla ilgili çiftçiler nezdinde bilgiler alıyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız kuraklık destekleriyle ilgili çiftçilere 150 milyon lira ilave hibe desteği başlatıldığını zaten dün ilan etti. Ben bugün Yozgat 'ta bir kez daha ifade etmek isterim, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların ertelenmesi konusu, diğer taraftan TARSİM'in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Tüm Türkiye'ye TARSİM'in, kuraklık sigortasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamak isterim. Orada yüzde 70'e kadar önümüzdeki yıldan itibaren bunun devlet desteğinin artırılacağını ve hasarın yüzde 70 - 80'e kadar ödeneceğini biliyoruz. Bu ciddi bir fırsat. Tüm çiftçilerimizin bundan faydalanmasını arzu ettiğimi ifade etmek isterim."Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerinin de verim kayıplarına göre dönüme 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapılacağını hatırlatan Oktay, "Ödemeler çerçevesinde, kuraklıktan dolayı verim kaybı yaşamış buğday üreticisine özellikle mazot ve gübre desteğini de eklediğimizde 150 liraya kadar dekar başına ödemeden, bir destekten bahsediyoruz. Ben buradan hem Yozgat lı ve hem de Türkiye'deki tüm çiftçilerimize bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu.

Lyon Tarım Gesi Gübre Irak 

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