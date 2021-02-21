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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
YOZGAT - Belediye ekipleri sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

YOZGAT - Belediye ekipleri sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı

- Belediye ekiplerini doğaya yem bırakması - Ekiplerin açık alanlara mama ve ekmek bırakması - Yozgat Belediyesi Vereriner İşleri Müdürü Erhan Erol'un açıklaması Yozgat 'ta belediye ekipleri sokak ve yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktıYOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak ve yaban hayvanları için belirli alanlara yiyecek takviyesinde bulundu.Ekipler, kent merkezinde sokak hayvanları beslenme odaklarına mama, Topçu Göleti çevresine de ekmek ve çeşitli yiyecekler bıraktı. Yozgat Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Erhan Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmadıklarını, yaban hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi.

Erol, kedi ve köpek evleri yaptıklarını da anlatarak, "Bu yıl 20 kedi evi yaptık, bu evlerde 100'e yakın kedi yaşamaktadır. Bunun yanında sıfır atık projesi kapsamında eski varillerden 32 yuva yaparak şehrimizin belirli noktalarına yerleştirdik. Vatandaşlarımızın da bizlere destek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs Köpek Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

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