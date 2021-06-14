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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi tutuklandı

Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a düzenlenen silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi tutuklandı

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( TRABZON ) TRABZON

Silahlı Saldırı Makam Aracı Saldırı 


- Trabzon’un Yomra ilçesinde önceki gün İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binası önünde silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ile azmettiricisi bugün çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.11 Haziran Cuma sabahı saat 08.30 sıralarında Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binasına gelişinde makam aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenleyerek kaçan Halit A. ile olayın azmettiricisi T.K. gözaltı sürelerinin bitmesinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye getirildi.
Nöbetçi savcıya ifade vermelerinin ardından Halit A. adam öldürmeye teşebbüs, T.K. ise azmettirme suçlamasıyla sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Tutuklanan şahıslar Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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