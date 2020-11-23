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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara otomobil çarptı: 2 yaralı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara otomobil çarptı: 2 yaralı

Yerde yatan kadınlar

Hastane Baros Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Otomobil sürücüsü
-röp

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Ataşehir’de seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına çarptı. Yaralanan iki kadın yolda yatarak yaralı halde ambulansın gelmesini bekledi. Kaza, Ataşehir Barbaros Mahallesinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Uğur Yelturan 34 CTY 351 plakalı otomobil ile seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadın yayaya çarptı. Kadınlar çarpmanın etkisiyle yaralanarak yere yığıldı. Yaralı kadınlar yerde yatarak ambulansın gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Ardından yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kadın yayalara çarpan sürücü Uğur Yelturan, “Işıklardan geçiyordum. İki beyefendi vardı yanlarında. Beyefendiler durdu. Durdukları sırada ayağım zaten frendeydi. İki hanımefendi yola atladı. Çok sert vurmadım. Ama kaza oldu” dedi.
(CGK-
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