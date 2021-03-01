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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı...Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasından çarpma anı

( BURSA ) BURSA

Çarpma Anı Hastane Çalışan Kadın Genç Kadın Yaya Geçidi 


- Bursa'da yolun karşısına geçmek için kontrolsüz şekilde caddeye atlayan kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havalanıp taklalar attı. O anlar kameralara yansıdı. Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre kaldırımda yürüyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Genç kadın, yaya geçidi bulunmayan yolda, akan trafiğe rağmen caddenin ortasına atlayarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada kadın surucunun seyir halinde olduğu otomobil, genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar hemen kadının yanına gelerek 112'ye ihbarda bulundu. Hafif yaralanan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, kameralar tarafından an be an görüntülendi.
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