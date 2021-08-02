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Yolun karşısına geçerken kararsız kalan kadına kamyonet böyle çarptı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yolun karşısına geçerken kararsız kalan kadına kamyonet böyle çarptı

Yolun karşısına geçerken kararsız kalan kadına kamyonet böyle çarptı

Çarpma anından detay

Tahkikat Kamera 

-Hastaneye kaldırılması

( BURSA ) - Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, o ânlar kamerada BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonetin çarptığı kadın yaralandı. Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaza ânı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Nuri A. (37) idaresindeki 16 V 8749 plakalı kamyonet, karşıdan karşıya geçerken vazgeçip yolun ortasından geriye dönen Firdevs T.'ye (41) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ânı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla alâkalı tahkikat başlattı. (SB-MŞ)
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