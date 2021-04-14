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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Hastane 

-Yaralı kadına müdahale edilmesi
-Sedyeye alınması
-Ambulans ile hastaneye götürülmesi

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde de karşıdan karşıyla geçmeye çalışan H.K. adlı kadına bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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