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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi...Kaza anı kamerada

Yolda karşılaştığı tanıdığının aracına binmek istedi, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi...Kaza anı kamerada

Kaza anından görüntü

Hastane Akalan Kamera Sağlık Ekipleri 

-Kamera kaydından görüntü
-Olay yerinden görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kişi, işe giderken karşılaştığı tanıdığının aracına binmek için cep yoldan yaya olarak caddeye çıkmak istedi. Bu sırada hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce takla atan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, sabah saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fikri Turgut, sabah saatlerinde işe giderken bir tanıdığının aracıyla karşılaştı. Araca davet edilen Turgut, koşarak karşıdan karşıya geçmek isterken, cep yolda seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce takla atarak yola savruldu. Ağır yaralanan yaralı Fikri Turgut çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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