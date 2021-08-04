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Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı

Tutuklanan kadının bayan polis tarafından götürülmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Metamfetamin Gözaltı Yolcu Otobüsü 

-Adliye binasına girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü
-Ele geçen uyuşturucunun fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da yolcu otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, arkadaşı ise serbest bırakıldı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda Bursa'dan Samsun'a gelip yolcu otobüsünden inen Y.Ç. ile E.E. adlı kadını takibe aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 4 paket halinde 42,22 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde 0,84 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 0,46 gram esrar maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç. ile E.E. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.E. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Y.Ç. ise savcı tarafından serbest bırakıldı.
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