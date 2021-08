Yola devrilen çöp kamyonu nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda araç kuyruğu oluştu

-Araç konvoyundan görüntü

- Trabzon'un Of ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda çöp kamyonu devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yola devrilen kamyon nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza saat 15.30 sıralarında Of ilçesi Kıyıboyu Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen Araklı Belediyesi'ne ait 61 FN 881 plakalı çöp kamyonu bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sonucu bariyerlere çarparak devrilen kamyonda bulunan S.Ö. (30) ve H.A. (27) yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı yaralıları Of Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Trabzon istikametinden gelen çekicinin araç trafiğinden ötürü geç kalması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Of Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri trafik akışını tek şeritten sağlamaya çalışsa da karayolunda uzun bir kuyruk oluştu. Kilometrelerce uzayan araç konvoyu, çöp kamyonun yoldan kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (KA-ÖS-Y)