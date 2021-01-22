Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yol verme tartışmasında, aracın önünü kesip 2 kişiyi darp ettiler

Yol verme tartışmasında, aracın önünü kesip 2 kişiyi darp ettiler

Olay yerindeki ambulanslar

Polis Polis Ekipleri 

-Sağlık görevlilerinin ambulans içerisinde yaralılara müdahalesi
-Önü kesilen otomobil
-Yerdeki boş kovanlar
-Polisin olay yerinde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişilerce araçlarının önü kesilen 2 kişi, darp edilerek yaralandı. Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2’nci Organize Sanayi yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, A.K ve E.K’nin içinde bulunduğu otomobil, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişilerin iki araçla önü kesilmesi üzerine kavga çıktı. Silahında kullanıldığı kavgada, A.K. ve E.K. darp edilerek başlarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilerek 2 kişi, daha sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavga yerinde bulunan boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı. Polis, geldikleri araçlarla kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı