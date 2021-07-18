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Yol ortasındaki yaralı at başarılı operasyonla kurtarıldı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Yol ortasındaki yaralı at başarılı operasyonla kurtarıldı

Yol ortasındaki yaralı at başarılı operasyonla kurtarıldı

atın vinç yardımıyla havaya kaldırılması

İlk Müdahale Kurtarma Operasyonu İtfaiye Aracı Tedavi Süreci Hayvanat Bahçesi 

-ekiplerin yardımıyla kamyonun kasasına konulması
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te ayağından yaralı olduğu için yol ortasında kaderine terk edilen at, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonu ile kurtarılarak, hayvanat bahçesine götürüldü.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı’nda orta refüjde bulunan ve yaralı haldeki at saatlerce kurtarılmayı bekledi. Yaralı olduğu için ayaklarının üzerine basamayan ve sahibinin de çaresizce başında beklediği at, vatandaşların Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ulaşılmasının ardından kurtarıldı. Fatma Şahin’in talimatı doğrultusunda olay yerine giden ekipler, aşırı sıcaklarda yol ortasında yatan at için zorlu bir operasyona başladı.
Belediye veterinerlerinin ilk müdahalesinin ardından sakinleştirici vurulan at, itfaiye aracının vinci yardımı ile havaya kaldırıldı. Ekiplerin de de desteği ile yaralı at, olay yerine getirilen bir kamyonun kasasına yerleştirildi.At sahibinden ekiplere tehditEkiplerin olay yerine gidene kadar atın başında bekleyen atın sahibi ise kurtarma operasyonuna başlayan ekipleri tehdit etti. Atın götürülmesini istemeyen şahıs, olay yerine çağrılan kolluk kuvvetleri tarafından sakinleştirildi. Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından tedavi altına alınan at, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Hayvanat bahçesinde tedavi altına alındı.2 aylık bir tedavi sürecine tabi olacağı belirtilen at, bundan sonraki yaşamını Gaziantep Hayvanat Bahçesinde oluşturulacak özel bölümde sürdürecek.
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