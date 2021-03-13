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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yol çalışması için açılan çukura uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Yol çalışması için açılan çukura uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale İş Makinesi Uçan Otomobil Yol Çalışması Direksiyon 

-Polis ekiplerinden detaylar
-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar
-Otomobilden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yol çalışması için açılan çukura uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Ahmet B.(56) yönetimindeki 38 GR 485 plakalı Fiat marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol çalışması için açılan çukura uçtu. Kazada Ahmet B. ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çukura uçan otomobil iş makinesi yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılırken, Ahmet B.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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