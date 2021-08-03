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YÖK Başkanı Özvar: 'Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz'
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
YÖK Başkanı Özvar: 'Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz'

YÖK Başkanı Özvar: 'Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz'

YÖK TARAFINDAN PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ

( ANKARA ) YÖK Başkanı Özvar: "Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz" ANKARA

Sosyal Medya Üniversite Tercihi Altın Öğrenciler 


- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "YÖK çatısı altında ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Sanal Fuarda, 200 yükseköğretim kurumu yer alacak, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. Üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda tanıtmak amacıyla bir fuar düzenliyoruz. YÖK çatısı altında ilkini geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Sanal Fuarda, 200 yükseköğretim kurumu yer alacak, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. https://sanalfuar.yok.gov.tr" (UTK-
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