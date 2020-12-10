Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi

Yoğun sis kazaya neden oldu...9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya meydana geldi

kaza detay

Karayolları Hastane Jandarma Güvenlik Önlemi Cep Telefonu 

-kaza cep telefonu görüntüsü
-ekipler detay

( SİVAS )- Yağdonduran geçidinde yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4 ayrı kaza meydana geldi, 3 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ın Kangal ilçesi Yağdonduran geçidinde yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4 ayrı kaza meydana geldi, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kazalar, sabah saatlerinde Sivas - Malatya karayolu Yağdonduran geçidi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda 4 farklı noktada 9 aracın karıştığı kazalar yaşandı. Kazalarda, 1 minibüs, 2 kamyon, 2 otomobil, 2 tır, 2 kamyonet hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş ilçe hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleriyse başka kazaların meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekicilerle çekildi. Bölgede yoğun sisse etkisini sürdürmeye devam ediyor. Polis ekipleri kazalarla ilgili incele başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı