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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yoğun dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırdı

Yoğun dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırdı

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

Tavan Arası İtfaiye Eri Sağlık Ekipleri Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-Yoğun dumandan etkilenen itfaiye eri
-Oksijen maskesi takılması
-Ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiyenin müdehalesi

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Zile ilçesinde çatı yangınına müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Yangın ise büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Cedit Mahallesi'ndeki uzun çarşıda bir iş yerinin bacasında yangın çıktı. Çatıya sıçrayan yangına Zile Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Fevzi Perçin (47) çatının çökmesi üzerine tavan arasına düştü. Bu sırada maskesi yüzünden çıkan itfaiye eri yoğun dumandan etkilendi. Meslektaşlarının yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılan Perçin'e sağlık ekipleri müdahale etti. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan itfaiye erinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.Öte yandan yol kenarındaki kuruyan otların alev alması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Zile-Pazar kara yolu Yeniköy yakınlarındaki 90'a yakın meyve ve söğüt ağacı alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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