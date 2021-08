Yıldırım engel tanımıyor

-konuşmalar

- Yıldırım Belediyesi, engellilere yönelik hizmetlerine devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, Engelsiz Yaşam Okulu’nda sene boyunca eğitim gören öğrencilere moral vermek maksadıyla Cazibe Kültür Merkezi’nde sertifika şöleni düzenledi.

Engelsiz Yaşam Okulu’nda eğitimlerini tamamlayan 300 öğrenciye sertifikaları takdim edildi. Ardından ‘Engelsiz Mutfak’ öğrencileri tarafından yapılan pasta Başkan Oktay Yılmaz ile birlikte kesildikten sonra Aysun Taşçeşme’nin konseri ile tören devam etti. Yapılan her işin, üretilen her hizmetin ancak insanla buluşunca değer kazanacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İnsana dokunan projeler içinde bizim için en değerli olanlar; ‘özel çocuklarımız ve kardeşlerimiz’ için yaptığımız çalışmalardır. Yıldırım Belediyesi olarak özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için ‘Engelsiz Yaşam Okulumuzda’ gitar, piyano, bağlama, keman, ritim bateri, halk oyunları, el sanatları ve engelsiz mutfak gibi farklı branşlarda verdiğimiz dersler ile özel çocuklarımızın eğitimine, sosyalleşmesine ve keyifli zaman geçirmesine imkân sağlıyoruz. ‘Engelsiz Yaşam Okulu’muzda; 2019’da 1.400 öğrenciye, pandeminin etkili olduğu 2020’de 300 öğrenciye, bu yıl ise 637 öğrenciye eğitim verdik. İnşallah pandeminin tamamen ortadan kalkması ile birlikte daha çok gönle ulaşmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı. ‘Engelsiz Yıldırım’ vizyonuyla, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak, ‘Engelsiz Yaşam Okulu’, ‘Engelsiz Ulaşım Hizmeti’, ‘Engelli Araçları Onarım ve Bakım Hizmeti’, ‘Engelli İstihdam Desteği’ gibi projelerimiz ile yaşamın her alanında engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin hemen yanında inşa edeceğimiz Engelsiz Yaşam Merkezi için imzaları attık. İnşallah tamamlandığında orası da özel kardeşlerimizin ve ailelerimizin yaşamı kolaylaştıracak önemli bir merkez olacak. Bunun yanında engelli hemşehrilerimizin istihdamına yönelik çalışmalarımız var. Yıldırım İstihdam Merkezi vasıtasıyla son 2 yılda yaklaşık 600 engelli kardeşimizi işe yerleştirdik. Yine engelli araçlarının bakımı ve tamiri noktasında ücretsiz hizmet veriyoruz. İnşallah, Engelsiz Yıldırım olma yolunda üstümüze düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir ‘Yıldırım’ inşa etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.