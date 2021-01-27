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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor

Yıl boyu süren zorluk: Göçerler dondurucu soğukta çadırlarda konaklayarak yaşama tutunmaya çalışıyor

Küçükbaş hayvanlardan görüntü

Salda Güneşli Hayvan 

-Çadırlardan görüntü
-Çadırlardaki küçükbaş hayvanlardan görüntü
-Göçebe Şakir Gezen’in konuşması
-Küçükbaş hayvanlarla yol alırken görüntü
-Genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te küçükbaş hayvanlarını otlatmak için kırsalda göçebe hayat süren ve çadırlarda konaklayan göçerler, dört mevsim zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Küçükbaş hayvanları için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirerek ömürleri sürülerin peşinde geçen göçer aileler, kışı geçirmek için geldikleri Siirt’te kırsal alanda kurdukları çadırlarda soğuk havaya rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Kırsalda yaşadıkları zorlu şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını belirten göçerlerden Şakir Gezen, çadırlarda yaşadıklarını ve birçok imkandan faydalanamadıklarını söyledi.

Gezen, "Tüm olumsuzluklara rağmen hayvanlarımızı otlatmaya çıkarıyoruz. Bugün güneşli, çok güzel bir hava var. Ama sonraki günlerde yağmur yağacak. Her şeye rağmen hayvanlarımızı otlatıyoruz. Dört mevsim çilemiz bitmiyor. Geçimimizi bu şekilde yapıyoruz" dedi.

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