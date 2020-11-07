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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın görgü tanığı yaşadıklarının şokunu atlatamıyor - İZMİR

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın görgü tanığı yaşadıklarının şokunu atlatamıyor - İZMİR

- İzmir 'deki deprem - Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılışına tanıklık eden Yavuz Selim Çevik'in çektiği görüntüler - Yavuz Selim Çevik'in deprem sırasında yaşadıklarını tarif eden görüntülü anlatımı - Yavuz Selim Çevik'in açıklamaları - Rıza Bey Apartmanın enkaz kaldırıldıktan sonra boş kalan araziden görüntülerYıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın görgü tanığı yaşadıklarının şokunu atlatamıyor - İzmir 'deki depremde 37 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılışına tanıklık eden Yavuz Selim Çevik'in, binanın çöküşünün hemen sonrasında cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntü, yaşanan felaketi özetliyor - Görüntüde, toz bulutuna bürünen alanda bir vatandaşın, "Dede, dede burada apartmanlar yıkıldı, apartmanlar..." sözleri yaşanan panik ve korkuyu yansıtıyorİZMİR (AA) - ABDULLAH DOĞAN - İzmir 'deki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın çöküşüne tanıklık eden Yavuz Selim Çevik'in, sonrasında yaşananları kaydettiği cep telefonu kamerası görüntüsü, felaketi gözler önüne seriyor. İzmir 'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı çevresinde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkıyor.Depremin vurduğu Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'nde işletmeci Yavuz Selim Çevik, Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılışının hemen sonrasında çektiği görüntünün şokunu atlatamıyor.Görüntüde, toz bulutuna bürünen alanda bir vatandaşın, "Dede, dede burada apartmanlar yıkıldı, apartmanlar..." sözleri yaşanan panik ve korkuyu özetliyor.AA muhabirine, deprem ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Yavuz Selim Çevik, iş yerinde depreme yakalandığını ve sokağa çıktığını, deprem anında yürümekte zorlandığını ve refüjdeki ağaca tutunarak ayakta durduğunu ifade etti.
- "O an, savaş alanı gibiydi"İş yerinin, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na yakın olduğunu aktaran Çevik, şunları kaydetti:"Binanın önce ilk 4 katı, kısa süre sonra da kalanı göçtü. Arkadaşla buraya geldik, kısa panikten sonra bu görüntüyü çektim. Depremden 4 - 5 dakika sonra bina yıkıldı. Tozu üstündeyken çekildi bu görüntüler. O an, savaş alanı gibiydi. İnsanlar birbirine girdi. Şoka girenler, yere yatanlar, ağlayanlar, ambulansı arayanlar... Can havliyle geldik ve direkt enkazın üstüne çıktık. Çok büyük bir felaketti. Enkazdan yaşlı bir kadını çıkardık. Ayakta, yürüyordu." - Enkazdakilerin sesini duymak için helikopteri uzaklaştırmak istemişlerNe yapacaklarını bilemedikleri ortamda enkaza koştuklarını anlatan Çevik, "Panik havası hakimdi, insanlar birbirine ulaşmaya çalışıyordu. Kısa süre sonra polis helikopteri geldi. Onu enkazdan uzaklaştırmaya çalıştık. Çünkü enkazdakilerin sesini duyamıyorduk. O da tabii olay yerinin tespiti için havadaydı. Elimizle gitmelerini işaret ettik. Kendi imkanlarımızla bazı insanları çıkardık." sözlerine yer verdi.

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