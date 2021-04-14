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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yetkililer tren kazasının yaşandığı bölgede inceleme yaptı

Yetkililer tren kazasının yaşandığı bölgede inceleme yaptı

Kaza yerinden genel ve detay görüntü

Vagon Tren Kazası Yük Treni Makinist 

-Çay ve Saygılı’nın görüntüsü
-Çay’ın açıklama yapması

( ADANA )-Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Devlet Demiryolları 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı tren kazasının meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu ADANA

- Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Devlet Demiryolları 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı tren kazasının meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Adana’nın Pozantı ilçesi Hastaneler Kavşağı mevkiinde Ankara istikametine giden yük treninin arıza yapması sonucu trenin Pozantı istasyonuna kadar lokomotifle iteklenme sırasında meydana gelen ve iki makinistin hafif şekilde yaralandığı kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kaza yerine Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı da gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeden sonra Çay yaptığı açıklamada, yük treninin arıza yaptığını onu itekleme sırasında kazanın meydana geldiğini 7 vagonun raydan çıktığını söyledi.


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