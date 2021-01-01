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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yeni yılın ilk cezasını sokakta dolaşırken yedi

Yeni yılın ilk cezasını sokakta dolaşırken yedi

Polis ekibi, sokaktaki kişi, işlem yapılması, detay

( BURSA ) BURSA

Polis Polis Ekipleri Yeni Yıl 


- Bursa'da 62 yaşındaki bir kişi yeni yılın ilk dakikalarında kısıtlamaya uymadığı için 3 bin 150 lira cezaya çarptırıldı. Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Göçmen Konutları'nda yeni yıl kutlaması yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri Kanuni Caddesi'nde devriye görevi yaptı. Ekipler sokakta dolaşan ve alkollü olduğu belirlenen bir kişiyi çevirdi. 62 yaşındaki O.K. polis ekiplerine sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığını söyledi.

Hakkında tutanak tanzim edilen O.K. isimli şahıs hakkında 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
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