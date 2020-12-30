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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Yemen Başbakanı Abdülmalik: 'Havalimanındaki saldırı bizi, devleti yeniden kurma savaşından caydırmayacak'

- Yemen Başbakanı Abdülmalik: 'Havalimanındaki saldırı bizi, devleti yeniden kurma savaşından caydırmayacak'

yemen başbakanı açıklama

( ADEN ) - Yemen Başbakanı Abdülmalik: "Havalimanındaki saldırı bizi, devleti yeniden kurma savaşından caydırmayacak" ADEN

Başbakan Terörist Saldırı Başkent Hükümet Saldırı 


- Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik, hükümetin ülkenin geçici başkenti Aden'de kalacağını belirterek, "Aden Havalimanı'nda meydana gelen saldırı bizi devleti yeniden kurma savaşından caydırmayacak" dedi.
Yemen Başbakanı Maeen Abdulmalik, yeni hükümet üyelerinin Aden Havalimanı'na ulaştığı sırada meydana gelen saldırının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Abdulmalik, hükümetin geçici başkent Aden'de kalacağını ve halkın iradesiyle desteklenen tüm görev ve faaliyetlerini yerine getireceğini söyledi.

Abdulmalik, "Aden Havalimanı’nı hedef alan haince, korkakça ve terörist saldırı, Yemen devleti ve yüce halkımıza karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır. Bu saldırı, darbe bitene, devlet yeniden kurulana ve istikrar sağlanana kadar görevlerimizi yerine getirme kararlılığımızı artıracaktır. Şehitlere rahmet, yaralılara şifa dilerim. Ben ve hükümet üyeleri geçici başkent Aden’deyiz. Herkes iyi” ifadelerini kullandı. "Bu, halkımızla birlikte savaştığımız bir savaş ve zaferden başka hiçbir şey kabul etmeyeceğiz" diyen Başbakan Abdulmalik, "Aden Havalimanı'nda meydana gelen saldırı bizi, devleti yeniden kurma savaşından caydırmayacak" diye konuştu.
Yemen’in yeni hükümetinin yetkilileri, bugün Aden Havalimanına ulaştığı sırada patlama meydana gelmişti. Patlamada 22 kişi hayatını kaybederken, 65 kişi de yaralanmıştı. Hükümet kanadı söz konusu patlamadan Husileri sorumlu tutarken, Husiler patlamayla bir ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.
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