( KAHRAMANMARAŞ ) "Yedi Güzel Adam"ın kentinde UNESCO heyecanı- Türk edebiyatına yön veren birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş, UNESCO'nun edebiyat şehirleri ağına girecek- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:- "Kahramanmaraş, dünya edebiyat şehrini çoktan hak etmiştir" KAHRAMANMARAŞ



- Türk edebiyatına yön veren birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş, UNESCO'nun edebiyat şehirleri ağına girecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan başvuru, düzenlenen lansman ile tanıtıldı. "7 Güzel Adam" olarak bilinen Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in yollarının kesiştiği kentin edebiyattaki başarısının uluslararası boyuta taşınması için Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışma tamamlandı. Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ın UNESCO'nun edebiyat kategorisindeki şehirlerine dahil olması için başvuru sürecinin tanıtım toplantısı Tarihi Maraş Kalesi’nde düzenlendi.

Tanıtım videosunun izlenmesinin ardından kürsüye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına önemli katkı sunulacağını söyledi.



Bakan Karaismailoğlu, “Edebiyat ve sanat anlamında 7 Güzel Adam'ın şehri olan Kahramanmaraş’ın UNESCO edebiyat şehirleri listesine dahil olması sizler gibi bizleri de gururlandırmıştır. Kahramanmaraş’ın bu anlamda bir ilki yaşatması en büyük temennisidir. Nitekim, her üç kapıdan ikisinde şairlerin olduğu, şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş, dünya edebiyat şehrini çoktan hak etmiştir. 16 -20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan, ‘1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’ ise şimdiden hayırlı olsun. Bu tür etkinlikler ise Kahramanmaraş’ın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat anlamında model bir kent olacağını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, “Büyükşehir Belediyesinin, milletvekillerinin, valiliğin, üniversitenin, esnaf odasının ve ticaret odasının her birinin sorumluluklarını yerine getirmesi bir takım güç oyunlarının içine girmesi ya da tuzaklar kurmak yerine kardeş olarak, uhuvvet ve muhabbetle şehri ayağa kaldırmalıdırlar. Kahramanmaraş’ta güzel şeylerin yapıldığının örneğidir adıdır. İnşallah Kahramanmaraş’ımız hem kültürde, hem sanatta, hem de siyasette bir Kahramanmaraş modeli sunacaktır bundan emin olabilirsiniz. Dergilerimiz, hem edebiyat şehri olarak UNESCO’ya yapacağımız başvurunun hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ın UNESCO'nun edibiyat şehri ağına dahil olacağını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Şehre sanat şehri, sanayi şehri, bilim şehri ve üniversite şehri gibi isimler veriliyorsa orada bir şehir ruhu var demektir. Maraş, tarihi geçmişten getirdiği kültürel birikimi ve hatta coğrafyası ile kadimden yana yazım ve sözden yan önemli bir şehirdir. Dadaloğlu’na, Sümbülzade Vehbi’ye, Ahmet Kuddusi’ye yurt olmuş büyük bir mirastan söz ediyoruz. Her iki Maraşlıdan üçü şairdir cümlesi şaka ile karışık bir hakikati ifade etmektedir. Bugün burada bulunma sebebimiz ise, edebiyatın başkenti olarak nitelendirdiğimiz bu benzersiz mirasımızı en üst düzeyde bir uluslararası düzeyde hazırlayarak bütün bir insanlığa sunma girişimidir. Sözümüzün oluşturduğu kültürel mirası, insanlığın büyük mirasına eklemek istiyoruz" dedi.





