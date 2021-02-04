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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
“Yedek parça işinde iyi kâr var” vaadiyle 10 milyon TL’lik vurgun yaptı, cezaevine ağlayarak gitti

“Yedek parça işinde iyi kâr var” vaadiyle 10 milyon TL’lik vurgun yaptı, cezaevine ağlayarak gitti

Şahsın polis merkezinden çıkartılması.

Polis Polis Merkezi Akalan Yurt Dışı Dolandırıcılık 

-Suçlamaları kabul etmeyip 'Kimseyi dolandırmadım' demesi.
-Bir süre önce boşalttığı oto galeriden görüntüler.

( AMASYA )- Amasya’da aranan dolandırıcılık şüphelisi Sakarya’da yakalandı AMASYA

- Amasya’da otomobil yedek parçası satışı yapıp kâr payı dağıtmayı vadederek vatandaşların toplam 10 milyon TL’den fazla parasını dolandırdığı iddia edilen şahıs Sakarya’da polise yakalandı. Gazetecilerin sorularını ağlayarak yanıtlayan ve “Kimseyi dolandırmadım" diyerek suçlamaları kabul etmeyen Murat Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, “Yedek parça işinde iyi kâr var” sözleriyle yurt dışından getirteceği malzemelerin satışından yüzde 25’e varan oranlarda kâr payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 4 yıldır vatandaşlardan yüklü miktarda para almaya başlayan Murat Ö. toplanan paralardan ilk parti payları dağıtmaya başlayarak güven kazandı. Daha fazla kazanç elde edecekleri düşüncesiyle tanıdıklarından kâr payını paylaşma vaadiyle topladıkları paraları Murat Ö.’ye veren ya da hesabına havale yapan vatandaşlar iş değiştirip yaklaşık 3 ay önce açtığı oto galerinin boşaltılıp kapalı olduğunu görünce şüphelenip dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. 10 vatandaşın aynı gün şikayette bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin izini sürdüğü 38 yaşındaki şahıs Sakarya’da yol uygulaması esnasında kıskıvrak yakalandı. Kente getirilip sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin sorularını ağlayarak yanıtlayan Murat Ö. “Kimseyi dolandırmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MÇ-SLH-
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