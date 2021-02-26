Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaya geçidinde durmadı, yayayı ezdi geçti...Feci kaza kamerada

Yaya geçidinde durmadı, yayayı ezdi geçti...Feci kaza kamerada

Çarpma anı güvenlik kameraları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Anaokulu Öğretmeni Kamera Öğretmen Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 


- Kırklareli’nde ters yönden gelen midibüsün çarptığı anaokulu öğretmeni yaralandı. Çarpma anı güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı. Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde Özgür D. İdaresindeki 39 AKK 156 plakalı midibüs yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Nidem Sarsılmaz’a çarptı. Çarpma anında yaralanan Sarsılmaz 122 sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından yaralı öğretmen, Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı