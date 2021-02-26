Yaya geçidinde durmadı, yayayı ezdi geçti...Feci kaza kamerada

- Kırklareli’nde ters yönden gelen midibüsün çarptığı anaokulu öğretmeni yaralandı. Çarpma anı güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı. Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde Özgür D. İdaresindeki 39 AKK 156 plakalı midibüs yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Nidem Sarsılmaz’a çarptı. Çarpma anında yaralanan Sarsılmaz 122 sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından yaralı öğretmen, Trakya Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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