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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2’ye yükseldi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altındaki tekne kazasında vefat sayısı 2’ye yükseldi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Tekne Kazası Balıkçı Teknesi 


- Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesiyle geminin çarpıştığı kazada hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında saat 16.00 sıralarında Portekiz Bandralı As Rosaila adlı gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesinin çarpıştığı kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2 kişi de kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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