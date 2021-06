Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesi ile gemi çarpıştı

-Batan tekneden görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL )- Batan teknedeki 2 kişi kurtarıldı İSTANBUL



- Yavuz Sultan Köprüsü altında As Rosaıla adlı gemi içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Balıkçı teknesi batarken ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yavuz Sultan Köprüsü altında As Rosaıla adlı gemi içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün twitter hesabından yapılan açıklamada “Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve Tahlisiye-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi” denildi. Öte yanandan olay anında teknede bulunan 2 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı olayda can kaybı ve yaralının olmadığı bildirildi.

(YM-