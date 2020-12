Yatalak eşi ve 5 çocuğuna bakıyor, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor

-Yatalak babadan görüntü

-Tadik'in eşine yemek yedirmesi

-Leyla Tadik'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşayan Leyla Tadik, geçirdiği felç nedeni ile yatağa bağımlı kalan eşi ve 5 çocuğunun bakımını tek başına yapıyor. Eşi ve çocuklarına baktığı için çalışamayan acılı anne, yetkililerden kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor. Cizre’de yaklaşık 2 yıl önce felç geçiren Ali Tadik, yatağa mahkum kaldı. Geçtiğimiz yıllarda çalışıp evine bakan Tadik’in felç geçirmesinin ardından tüm yük Aile Tadik’in eşi Leyla Tadik’in üzerine yıkıldı. Yatalak eşi ve 5 çocuğuna bakan Leyla Leyla Tadik, ailenin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Yatalak Eşine ve çocuklarına baktığı için çalışamayan Tadik, yetkililerden kendilerine yardım edilmesini istedi. Evinin rutubetli olması nedeni ile tüm aile bireylerinin tek bir odada yaşadığını ifade eden Tadik, “Maddi durumumuz hiç iyi değil eşim yatalaktır. Bir tek bu odada yaşıyoruz, evin her yeri rutubetlidir. Bizim hiç kimsemiz de yok. Her kim bize elini uzatırsa Allah ondan razı olsun. 5 çocuğum var. Eşimin bakımını ben yapıyorum, ilaçlarını ben veriyorum. Yemeğini ben veriyorum. Hastaneye ben götürüp getiriyorum. Bu evin yükü hepsi benim omuzlarımda, kimsemiz yok. Hastalığından dolayı şu an fizik tedavi şart. Maddi durumumuz çok kötüdür. Kış geldi, evim hepsi rutubetlidir. Hepimiz bu odada yatıyoruz. İki çocuğum okula da gidiyor. Diğerleri de evdeler, hem eşime hem de çocuklarıma hepsine bakmak zordur. Bize yardım edende yok. Çocuklarımın eğitimi içinde ne telefon var, nede internetleri var. Çocuklar kendileri kitaplardan çalışıyorlar. Eğitimlerinden geri kalmamak için. Bu süreçte okul hepsi telefon, internet olmuş. O da bizde yok. Bütün yardımsever vatandaşlardan ve devletimizden yardım bekliyoruz. Kim yardımcı olmak isterse Allah onardan razı olsun” dedi.

