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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı

Yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı

arşiv görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Akalan Gizli Bölme Terör Örgütü 


- Şanlıurfa'da 3 yıl sonra evinin yatak odasında yer alan gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda evindeki gizli bölmede yakalanan ByLock isimli program kullanıcısı Z.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan 3 yıldır aranan kadın, önceki gün düzenlenen operasyonla evinin yatak odasında bulunan gizli bölmede yakalanmıştı.
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