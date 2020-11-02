Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

AVUKATIN AÇIKLAMASI

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Cinsel İstismar Yakalama Kararı Tutuklu Sanık 

-ABLALARIN AÇIKLAMASI
-TOPLU HALDE VİDEO
-ADLİYE DIŞI GÖRÜNTÜ

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki sanık hakkında, davanın savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti. Yıldır'ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale'de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı. Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın altıncı celsesi bugün görüldü.
Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmanın savcısı, tutuklu sanık Tarhan’a müebbet hapis cezası verilmesini talep ederek mütalaasını açıkladı.
Karar verilmesi beklenen duruşma ileri bir tarihe ertelendi. “Karar birçok istismar davasında emsal olmalı” Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emre’nin avukatı Merve Uçanok, dava savcısının ağırlaştırılmış müebbet mütalaasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kararın birçok istismar davasında emsal olmasını dilediklerini söyleyen avukat Uçanok, “çıkacak karar birçok çocuğumuza umut ışığı olsun”dedi.
Mütalaa yıllar sonra yüzümüzün gülmesine neden oldu Emre’nin ablaları da yaptıkları açıklamada, Emre’nin en çok istediği şeyin sanık Tarhan’ın en ağır cezaya çarptırılması olduğunu belirterek, “Emre’nin vefatından sonra savcı beyin verdiği mütalaa ile yıllar sonra yüzümüz güldü. Bu kararın çıkacağına inanıyoruz. Emre için güneş doğacak” ifadelerine yer verdiler. (SU-KU-
loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı