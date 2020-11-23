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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yasağa rağmen çıkan ve dur ihtarına uymayan alkollü sürücü yakayı ele verdi

Yasağa rağmen çıkan ve dur ihtarına uymayan alkollü sürücü yakayı ele verdi

polis ve alkollü sürücüden görüntü

Alkollü Sürücü Polis Merkezi Trafik Polisi Polis Ekipleri Dur İhtarı 

-araçtan görüntü
-çekiciye bindirilirken görüntü

( ESKİŞEHİR )- Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü polisin kovalamacanın ardından yakayı ele verdi ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de dün gece, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Odunpazarı ilçesi Atatürk caddesinde denetim gerçekleştiren trafik polisi ekipleri, 06 BOS 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca yaklaşık yarım saat sürdü. Kovalamaca sırasında hasar alan araç, sol arka lastiğinin patlamasıyla Kurtuluş mahallesi Derecik sokakta ele geçirildi. Öte yandan ismi öğrenilemeyen alkollü sürücünün hiçbir şey olmamış gibi polislerden kaçmak istemesi şaşırttı. Yakalanan sürücü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken, hasarlı araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. (BT-Y)
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