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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP’de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: HDP’de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor

yargıday başsavcısı açıklama

( ANTALYA )- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "HDP iddianamesini hazırladık." ANTALYA

Başsavcı Diana Terör Örgütü 


- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, “HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa mahkemesine teslim ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 gün inceleme süresi var. 843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında yasak isteniyor. 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları parti mensubu konuşmaları var. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Banka hesabına tedbir konulmasını talep etti” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı Kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Antalya'da düzenlenen 'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' Konulu Uluslararası Konferans" ta konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Şahin " HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa mahkemesine teslim ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesinin yetkisinde. 15 gün inceleme süresi var. Değerlendirecekler. Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri dosyaları cd içerisinde teslim ettik. Konuşmalar var. 843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında yasak isteniyor. 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları parti mesubu konuşmaları var. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Banka hesabına tedbir konulmasını talep etti” dedi.

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