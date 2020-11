Yardım kolisinden ağlatan not: “Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın diye”

-Çalışmalardan detay görüntüler



( KIRKLARELİ -ÖZEL) KIRKLARELİ



- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde İzmir için başlatılan yardım kampanyasında içinde bebek kıyafetleri olan bir koliden çıkan not herkesi ağlattı. İsimsiz kolide, “Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın” şeklinde yazılan not duygulandırırken “İnsanlık ölmemiş” dedirtti. İzmir depreminin yaralarını sarmak için Lüleburgaz’da başlatılan yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüdü. Kısa sürede binlerce Lüleburgazlı marketlere akın ederek, belediyesi tarafından belirtilen ihtiyaç malzemelerini almaya başladı.

Kimi marketlerden sıfır malzeme aldı, kimi geçimini sağladığı örgü battaniyeyi yolladı kimi de kendi bebeğinin kıyafetlerini bir güzel yıkayıp gönderdi. Yapılan bütün bu yardımlar gözleri yaşartırken, yardım kolilerinin içinden çıkan bir not ise yürekleri dağladı. “4 aylık oğlumla selamlıyoruz” Gelen kargoları tek tek kontrol eden Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, dün akşam saatlerinde açtıkları bir kargoda yazan notu görünce gözyaşlarını tutamadı. Henüz 4 aylık bebeği olan bir annenin gönderdiği anlaşılan duygulandıran notta, “Merhaba kargoyu açan kişi. Hepsi yıkandı, siz orada uğraşmayın diye. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Rabbim yardımcınız olsun. Bir daha yaşanmaması dileğiyle. 4 aylık oğlumla selamlıyoruz sizi. Hoşça kalın” ifadeleri yer aldı.



