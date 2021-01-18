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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yardım başvurusu için muhtarlığa gelen şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar kamerada

Yardım başvurusu için muhtarlığa gelen şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

İlk Müdahale Polis Aracı Kamera Kalp Krizi Sağlık Ekipleri 

-Muhtarlıktan ve polis aracından görüntüler
-diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sosyal dayanışma vakfından yardım almak üzere dilekçe doldurmak için muhtarlığa gelen şahıs, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şahsın aniden yere yığılarak hayatını kaybetmesi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçarslan Mahalle Muhtarlığı'nda meydana gelen olayda Süleyman Aslan (43), sosyal dayanışma vakfından yardım almak için muhtarlığa geldi. Bu sırada mahalle muhtarı Abdullah Yiğit ile sohbet eden Aslan, bir anda fenalaşarak yere yığılarak, kafasını betona çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Süleyman Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de, muhtarlıkta inceleme yaptı. Ölüm anı kamerada Öte yandan, Süleyman Aslan'ın fenalaşarak yere yığılması ve sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale saniye saniye muhtarlıkta bulunan kamera tarafından kaydedildi. (AG-
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