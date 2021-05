Yapımı 3 ay sürüyor, her deseni ve rengi bir anlam ifade ediyor

-Kadınların kilim dokuması detay

- Sivas’ta yapımı 3 ay süren ve üzerindeki her desen ve rengin bir anlamı olan kilimler güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sivas’a özgü kilimler desenleri, motifleri ve renkleriyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Geleneksel yöntemler kullanılarak büyük bir emekle dokunan kilimlerin her biri kilimi dokuyan kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtıyor. Eski çağlardan bu yana süregelen ve unutulmaya yüz tutan kilim dokuma kültürü günümüzde de devam ettirilmeye çalışıyor. Büyük özveri ve sabır gerektiren kilim dokuma geleneği halk eğitim bünyesinde açılan kurslar ile unutturulmamaya çalışılıyor. Birbirinden güzel kilimler ise şimdilerde tarihi eser olarak görülüyor. Meraklıların ilgi gösterdiği Sivas kilimlerine talep son zamanlarda arttı. Kilimin yapım süreci ise dokuyan kişinin el çabukluğuna ve motifin zorluğuna göre değişiyor. Bir kilimi yapmak ortalama 2-3 ayı buluyor. Sivas Halk Eğitim merkezinde açılan kurs ile 16 kadın kursiyer kilim dokuma kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Motifler ve renkler duyguyu anlatıyor Halıcılık Öğretmeni Hasan Fehmi Dönmez, motiflerin ve renklerin kilimi dokuyan kişinin duygu ve düşüncelerini yansıttığını söyleyerek, “ Sivas yöresi kilimlerimizin çözgüleri yün ve bitkisel boyadan yapılmış. Geleneksel özellikler taşımaktadırlar. Bu kilimlerde farklı motifler kullanılmıştır. Eli belinde motifi, küpe motifi, buka motifi kullanılmıştır. Farklı renklerde kilimleri dokuyan kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtmıştır. Kırmızı heyecanı, yeşil huzuru, beyaz saflığı ve temizliği, lacivert türleri asaleti ve soyluluğu temsil etmiştir. Kullanılan motiflerinde yörelere göre anlamları vardır. Süre olarak ipin kalınlığına veya dokuyucunun çalışma süresine göre motifin zorluğuna göre değişiyor. 6 metre kare bir kilimi kış dönemi boyunca köylerde dokuyorlarmış. Atölye ortamında uzun süre çalışılırsa 2-3 ay gibi bir sürede biter. Bu son dönemlerde aşırı bir ilgi var halk arasında bir dönem tamamen durmuştu. Bizim dokumacılığımıza baktığımızda dünyada Türk halı ve kilim dokumacılığı bir dönem ilk sıradaydı. Daha sonra uzak doğu ülkeleri çok sayıda yapıyordu. Son dönemlerde bitkisel boyalı ip yapımı, dokuma, üretim ve şark odası yapıyorlar. Yazlık falan yapıyorlar ve bu halı ve kilimi orada kullanıyorlar. Son dönemlerde bir artış var. Devam eden kursumuz 66 gün gördüğünüz ürünler şu anda 50 gün oldu. 50 gün içersin de eğitimini öğretimini aldılar kilimlerde işe yarar bir şekilde çıktı. Öğrenciler 50 günlük bir kursta kilim dokumayı öğrenebiliyorlar’’ dedi.