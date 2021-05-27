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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yanmak üzere olan yavru kedileri itfaiye erleri kurtardı

Yanmak üzere olan yavru kedileri itfaiye erleri kurtardı

yavru kedilerin sığındığı yerden alınması

Yavru Kedi 

-karton üzerine konularak su ile ıslatılması

( ŞANLIURFA ) -- İtfaiye alevlerin arasında kalan 3 yavru kediden 2’sini kurtarmayı başardı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da otluk alanda çıkan yangından kaçarak duvar dibine sığınan 3 yavru kediden ikisi itfaiye tarafından son anda kurtarılırken yavrulardan biri ise yanarak telef oldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde yaşandı. Otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın üzerine itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerden kaçmak için duvar dibine sığınan yavru kediler olduğunu fark etti. Kedileri kurtarmak için alevlere müdahale edildi. Yavru kedilerin sığındığı bölgedeki yangını söndürmeye öncelik veren ekipler, kısa sürede alevleri söndürmeyi başardı. Yangında 3 yavru kediden 2’si yaralı olarak kurtarılırken yavrulardan birinin ise yanarak telef olduğu belirlendi. İtfaiye eri tarafından girdikleri yerden çıkartılan yavru kediler, çevredeki çocukların verdiği bir karton kutuya konularak su ile ıslatıldı. Kedilerin daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten veteriner merkezine götürülerek tedavi altına alındıkları öğrenildi. Yavru kedilerden birinin telef olduğunu öğrenen çocuklar ise büyük bir üzüntü yaşadı. (Şİ-SD-
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