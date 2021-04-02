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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı: 2 yaralı

Yanlışlıkla otoyol inşaatına giren araç kum öbeğine çarparak taklalar attı: 2 yaralı

- YARALILARIN HASTANEYE KALDIRILMASI

Akkale Ticari Araç İş Görüşmesi 

-- 112 DETAY
-- OLAY YERİ
-- TAKLA ATAN ARAÇ
-- ARACIN ÇARPTIĞI KUM ÖBEĞİ

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ-Çanakkale sınırında yolunu kaybeden sürücü, inşaat halindeki Malkara-Çanakkale otoyoluna girdi. Kapalı yolda kum öbeğine çarparak, taklalar atan araçta 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde İstanbul’u batıya ve güneye bağlayacak inşaat halindeki Malkara - Çanakkale Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş görüşmesi için yola çıkan Soner Pehlivan (34) yönetimindeki 34 BMU 612 plakalı hafif ticari araç, Malkara - Gelibolu yolunda Malkara’nın Çimendere Mahallesi’nden Çanakkale’nin Çokal köyü istikametine seyrederken, yolunu kaybetti. Yanlışlıkla inşaatına devam edilen kapalı durumdaki Malkara - Çanakkale Otoyolu çalışma alanına giren araç, birkaç kilometre sonra kum öbeğine çarparak taklalar attı. Kazada sürücü Pehlivan ve araçta yolcu olarak bulunan Sefer Yiğit (63) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Gelibolu Evreşe Jandarma Komutanlığı tarafından kazayla ilgili incelemeler sürüyor.
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