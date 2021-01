- Yangında ölen uzman çavuş ile oğlu törenle memleketine uğurlandı

-Genel tören detayları

- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden uzman çavuş ile 4 aylık oğlu, törenle memleketi Çorum'a gönderildi. Olay, gece saat 00.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesindeki 6 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre evdeki mutfak tipi tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrası evin bulunduğu kattaki pencere, klima motoru ve beton parçaları yerinden koptu. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangını söndürerek içeride bulunan anne, baba ve 2 çocuğu kurtarmaya çalıştı. Alevlerin arasından çıkartılan Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uzman Jandarma Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Merve Serpinli ile kızı Lisa Serpinli’nin tedavisine ise devam ediliyor. Baba oğul törenle memleketine uğurlandı Yangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşu, özgeçmişinin okunması ve duaların edilmesini sonrası Uzman Çavuş Serpinli ile oğlunun tabutu cenaze aracına konularak memleketi Çorum’a uğurlandı. Tabutlara sarılan Serpinli’nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile hayatını kaybeden Uzman Çavuş Serpinli ve oğlunun yakınları katıldı.

