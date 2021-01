Yangında ölen uzman çavuş ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

-yakınlarından görüntü

( ÇORUM )- Anne Merve Serpinli'nin 4 aylık oğlunu son yolculuğuna uğurlarken tabutuna bakışı yürekleri dağladı ÇORUM



- Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden uzman çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Çorum’da son yolculuklarına uğurlandı.Yangında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli için Akşemseddin Camii’nde tören düzenlendi.

Törende Serpinli’nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yangında eşinin yanı sıra oğlunu kaybeden anne Merve Serpinli'nin 4 aylık oğlunun albayrağa sarılı tabutuna bakışları ise yürekleri dağladı.Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, Serpinli ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından her baba-oğulun cenazesi Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.





