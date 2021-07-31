Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu

Yangında kilerleri yanan aile teselliyi alevlerin evlerine ulaşmamasında buldu

Yanan kilerden görüntüler

Yangın Erimli Orman Yangını 

-Röportaj

( OSMANİYE )- Sağlamer ailesi:“Evimiz yanmadı çok şükür başımızı sokacak bir yerimiz var” OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kazamaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangınında kilerleri yanan Sağlamer ailesi, “Evimiz yanmadı çok şükür başımızı sokacak bir yerimiz var” diyerek teselli buldu. Osmaniye’deki orman yangınının 4’üncü gününde ilerlemesi durduruldu. Geniş bir alanda etkili olan yangından dolayı birçok köyde etkilendi. Başta Karatepe köyü olmak üzere bazı köylerde evler ve ahırlarda alevler içinde kaldı. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesinde kiler ve zeytin bahçeleri yanan Dursun ve Esmahan Sağlamer çiftinin, alevlerin evlerine ulaşmaması teselli kaynakları oldu. Kış için yaptıkları tüm hazırlıkların yandığını ifade eden Sağlamer ailesi, “Jandarmalar bizi buradan götürdü. Kilerimiz yandı. Evimiz yanmadı. Çok şükür başımızı sokacak yerimiz var. İçerde malzeme doluydu. Hepsi yandı. Buğday, döğme, un, bulgur, süt makinesi, dolap hepsi bir anda yandı gitti. Yaklaşık olarak 10 bin liranın üzerinde zararımız var. Zeytinlerde yandı. Bu yıl verimli bir seneydi. Aşağı yukarı 30 kök zeytinde yandı. Yanmasın diye traktörle aralarını da sürdüm ancak kurtaramadık” diye konuştu.
(SKY-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı