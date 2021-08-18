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Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri İtfaiyecileri Vakfıkebir Ekmeği ile uğurladılar
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri İtfaiyecileri Vakfıkebir Ekmeği ile uğurladılar

Yangın bölgesinden ülkelerine dönen Azeri İtfaiyecileri Vakfıkebir Ekmeği ile uğurladılar

İtfaiye araçlarının görüntüsü

Süt Ürünleri Orman Yangınları Meclis Yangın İtfaiyeciler 

-Uğurlamadan görüntü
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınları ile mücadele için geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan yangın bölgesine gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyeciler, yangınların söndürülmesinin ardından görevlerini tamamlayarak ülkelerine dönüşe başladılar. Dönüş yolunda Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde durdurulan kafile, başta yöreye has Vakfıkebir ekmeği olmak üzere çeşitli hediyelerle ülkelerine uğurlandılar. Vakfıkebir ilçesi Körez Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Merthan Çelik ve STK temsilcileri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uzun, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından sevgi gösterisiyle karşılanan itfaiyecilere Kuran-ı Kerim, süt ürünleri paketi ve Vakfıkebir ekmeğinden oluşan çeşitli hediyeler verildi.
Belediye Başkanı Muhammet Balta, yaptığı açıklamada “Azerbaycanlı gardaşlarımız bu zor günümüzde yanımızda yer aldılar. Bu gün de memleketlerine dönüyorlar. Bizlerde kendilerine hem teşekkür etmek hem de Vakfıkebir’in meşhur ekmeğini ikram etmek ve yöresel ürünlerden oluşan firmalarımızın ürünlerinden oluşan hediye paketlerimizi kendilerine takdim ettik. Ayrıca burada heyecanla bekleyen vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Rabbim böyle afetlerden bizleri korusun. İnşallah böyle afatlar bir daha yaşamayız” dedi.
Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ise “Yangın bölgesinden Azeri kardeşlerimiz ülkelerine geri dönüş yapıyorlar. Bizde burada hem Trabzon olarak hem de Vakfıkebir olarak teşekkür bazında hediye vererek uğurlamak istedik” diye konuştu.
(ALP-ÖS-Y)
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