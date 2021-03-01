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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yanan evden eşyaları kurtarabilmek için zamanla yarıştılar

Yanan evden eşyaları kurtarabilmek için zamanla yarıştılar

- APARTMANIN YANMASI

Yarış Bild Yangına Müdahale Irak 

-- İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ
-- VATANDAŞLARIN APARTMANDAN EŞYA ÇIKARMASI
-- EŞYALARIN DIŞARI BIRAKILMASI
-- DETAYLAR

( BOLU )- Çatıda başlayan yangın 2 katlı evin üst katını kullanılamaz hale getirdi BOLU

- Bolu’da 2 katlı binanın çatısında başlayan yangında binanın üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangında vatandaşlar eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Olay, saat 12.30 sıralarında merkeze bağlı Ömerler Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Çelikcan’a ait 2 katlı betonarme evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında alevler apartmanın üst katına sıçradı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasından yangın söndürüldü. Yangında apartmanın çatısı ve alevlerin sıçradığı 2. katında maddi hasar meydana geldi. Yangından eşyalarını kurtarmak için seferber oldular İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada apartmanda yaşayan vatandaşlar ve köylüler evin içindeki eşyaları kurtarmak için seferber oldular. Vatandaşlar taşıyabildikleri eşyalarını dışarı çıkararak apartmanın önündeki yeşil alana bıraktı. (FC-GY
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