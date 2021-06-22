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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
YALOVA - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

YALOVA - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

- Tarihi eserlerden detaylar - Şüphelinin merkez jandarma komutanlığına getirilmesi Yalova 'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındıYALOVA (AA) - Yalova 'da Suriye uyruklu bir kişinin ikametinde, 456 sikke, 2 mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, istihbari çalışmalar sonucunda, Bağlarbaşı Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen Suriyeli Y.M'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Şüphelinin ikametindeki aramada, Roma, Bizans ve çeşitli dönemlere ait 456 sikke ile 2 mermer ve 6 metal obje ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.M, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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