Yalova’da korona önlemli tören

YALOVA



- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yalova’da gerçekleştirilen törene korona virüs tedbirleri damga vurdu. Her yıl valilik makamında gerçekleşen tebriklerin kabulü bu yıl yağmurlu bir havaya rağmen açık havada gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Tören Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün alandaki yerini alması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yalova Valisi Muammer Erol yaptı. Pandemi ve vakalarda yaşanan artış Vali Erol’un konuşmasına da yansıdı. Konuşmasında vatandaşlara tedbirlere uyulması çağrısı yapan Vali Erol, “Türk Devleti, Covid-19 salgını mücadelesinde, ‘İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın’ şiarından hareketle sağlık hizmetlerinin herkese, olması gerektiği gibi sunulması konusunda başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünya ülkelerine örnek olacak tutum ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ancak, Covid-19 salgını maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatımızın her alanında olumsuz etkileriyle devam etmektedir. Hepimiz biliyoruz ki, Covid-19 Salgını ile olan mücadelemizdeki başarı, alınması gereken tedbirlere ve Sağlık Bakanlığımız tarafından ilan edilen mücadele kurallarına uymakta sabırlı, gayretli ve özverili olmamızla doğru orantılıdır. Bu vesile ile; Yalovalı kardeşlerimin, Covid-19 salgının olumsuz etkilerine karşı yürütülen mücadele kapsamında, tedbirleri eksiksiz alınmalarını ve kurallara titizlikle uymalarını, sağlık personelimiz başta olmak üzere görev yapan tüm personelimize samimiyetle destek olmalarını talep ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Yalova Valisi Muammer Erol tebrikleri yağışlı bir havaya rağmen açık havada kabul etti. Tören Atatürk ve Cumhuriyet resim sergisinin gezilmesi ve Cumhuriyet Bayramı atletizm yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.



