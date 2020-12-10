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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yakıt tankına düşen kedi, zeytinyağı ile 2 saatte temizlendi

Yakıt tankına düşen kedi, zeytinyağı ile 2 saatte temizlendi

MONTAJ TÜNEL

Hastane Yakıt Tankı Zeytinyağı Harekete Geç Hayvan 

-kedinin kurtarılması detay
-kedinin temizlenmesi
-kediden detay
-ekiplerin kedi ile ilgilenmesi
-kediden detay
-Röportaj

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da akaryakıt tankına düşen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi, 15 kilogram zeytinyağı ile 2 saat süren çalışma sonucunda temizlenip bakıma alındı. Dün, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum katında bir kedi, petrol ürünü olan Fuel Oil tankına düştü. Tankın içerisinden gelen sesi duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Petrole bulanan kedi, ekipler tarafından alınarak temizlenmek üzere Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evine gönderildi. İtfaiyeden kedinin durumu hakkında bilgi alan Hayvan Hastanesi ekipleri hızlı bir şekilde hazırlık yaptı. Ardından hastaneye getirilen kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil ve ekibi tarafından 15 kilogram zeytinyağı kullanılarak 2 saat süren çalışma sonucunda petrolden temizlendi. Temizlenen ve bakımı yapılan kedi koruma altına alındı. İtfaiye Müdürlüğü’nden haber alır almaz hemen harekete geçtiklerini belirten Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil, “Zeytinyağı ile yıkamamız gerekiyordu. Kedi buraya gelmeden önce zeytinyağını tedarik ettik ve hazırdık. Gelir gelmez hemen müdahaleye başladık. Müdahalemiz yaklaşık 2 saat sürdü ve 15 litreye yakın zeytinyağı kullandık ve temizledik. Şimdilik genel durumu iyi ve bundan sonra da tedavisi devam edecek” dedi.
Kedinin petrolden kurtulmaya başlayınca kendilerini tırmalamaya ve ısırmaya başladığını aktaran Tutcugil, “Çünkü iyilik yaptığınızın farkında değil. Dolayısıyla biz de kediyi anesteziye alıp rahat çalıştık. Yaklaşık yarım saat sonra kendisine gelir ve sonra yemesi ile içmesi düzelmeye başlayacaktır. Bizim buraya gelen hayvanlar, en kötü durumda olanlardır. Trafik kazası gibi yaralı bir şekilde geliyorlar. Elimizden geldiği kadar hepsine yardımcı olmaya, müdahale etmeye çalışıyoruz. kurtardığımız zaman en büyük keyif ve mutluluk bizim oluyor” diye konuştu.

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