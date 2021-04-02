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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yakalanacağını anlayan cinayet zanlısı böyle intihar etti

Yakalanacağını anlayan cinayet zanlısı böyle intihar etti

Olay anından görüntüler

Amatör Kamera Amatör Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Olay yerinden görüntüler
-Arşiv-
-Ölen şahsın fotoğrafı

( KAYSERİ -EK)- Polislerin 'silahı at, yere yat. Bizi dinle' uyarılarını dikkate almayan şahıs silah ile başına ateş ederek intihar etti KAYSERİ

- Kayseri’nin Develi ilçesinde kavga ettiği arkadaşını silahla vurup öldürdükten sonra toprağa gömüp kaçan şahsın, intihar ettiği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Polisin 'silahı at, yere yat. Bizi dinle' uyarılarını dikkate almayan şahsın silah ile kafasına ateş ederek intihar ettiği anlar amatöre kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Abdulbaki Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda, polis ekipleri toprağa gömülmüş erkek cesedi buldu. Yapılan çalışmada ceddin kimliğinin Emrah B.'ye ait olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın arkadaşı olan Eyüp Y. tarafından öldürüldüğünü ve toprağa gömüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak aranan Eyüp Y.'nin ilçeye bağlı Yukarı Fenese Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Burada polis ekiplerini görünce evin damına çıkan Eyüp Y., kafasına silah dayadı. Polis ekiplerinin ''silahı at, yere yat. Bizi dinle' uyarılarına aldırış etmeyen Eyüp Y., kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Yaşanan olayda, saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
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