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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmur beraberinde kazaları da getirdi... 8 farklı noktada meydana gelen kazaya 25 araç karıştı

Yağmur beraberinde kazaları da getirdi... 8 farklı noktada meydana gelen kazaya 25 araç karıştı

5 araçlı kazadan görüntü

Sağanak Yağış Karya Trafik Kazası Akon 

-itfaiye ekiplerinden görüntü
-ambulans ekiplerinden görüntü
-araçlardan görüntü
-diğer kazalardan görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- TEM Otoyolu Düzce geçişinde sağanak yağış beraberinde kaza getirdi. 8 farklı noktada meydana gelen trafik kazasında 25 araç birbirine girdi. Kazalarda 8 kişi yaralandı. Sağanak yağış beraberinde kaza getirdi. TEM Otoyolu Düzce geçişinde yağışla birlikte 8 farklı noktada meydana gelen kazalarda 25 araç birbirine girdi. İlk kaza TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden S. S. idaresindeki tır refüje devrildi. Kazada sürücü S.S. ile yanında yolcu olarak bulunan B.N.P. yaralandı. Sağanak yağışın etkili olduğu öğlen saatlerinde arka arkaya 5 kaza daha meydana geldi. Gölyaka mevkiinde İstanbul istikametinde 3 araçlı, Gümüşova mevkii Ankara istikametinde 5 araçlı, Gümüşova OSB Mevkii İstanbul istikametinde 3 araçlı, Paşakonağı mevkii İstanbul istikametinde 6 araçlı, Gümüşova rampaları Ankara istikametinde 3 araçlı, İstanbul istikametine 2 araçlı ve Sakarya-Düzce il sınırında ise 2 araçlı olmak üzere toplam 8 farklı kaza meydana geldi. Sağanak yağış ile beraber gerçekleşen kazalarda 25 araç birbirine girerken 8 kişi yaralandı. Kazalar nedeni ile TEM Otoyolu Düzce mevkiinde her iki istikamette tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis ve Jandarma ekipleri kazalar ile ilgili inceleme başlattı.
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