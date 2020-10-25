Yabancı uyruklu grup otel ve restoranlardaki Fransa bayraklarını indirdi

-kalabalıktan görüntü

-polisin dağıtması

-genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL -EK) İSTANBUL



- Fransa’da Hz. Muhammed’e (sav) yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösteren yabancı uyruklu bir grup, otellerin önünde asılı Fransız bayraklarını indirdi.Fransa’da yayın yapan bir derginin Hz. Muhammed’e (sav) yönelik hakaret içeren karikatürleri bazı binaların cephelerine asması ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam’a karşı yaptığı açıklamaları tepki çekti. Hakaret içerikli sözde karikatürlerin asılmasına tepki gösteren yabancı uyruklu bir grup, Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi üzerindeki restoran ve otellerin girişinde asılı duran Fransız bayraklarını indirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilerek grup dağıtıldı. Olayda herhangi kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.Grup bir süre sonra bir daha toplanarak Fransa aleyhinde slogan attı, izinsiz yürümeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, grubu dağıttı.

Çevik Kuvvet ekiplerinin mahalledeki iş yerlerinin önündeki önlemleri sürüyor.



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